RMF ujawnia koszty budowy rurociągu ściekowego w Warszawie

Według rozgłośni koszt instalacji można uznać za duży biorąc pod uwagę fakt, że ma ona charakter tymczasowy i działać dwa miesiące. "Co więcej, 13 milionów ma kosztować docelowa naprawa kolektorów" – podaje radio.

RMF zwraca też uwagę, że budowie rurociągu towarzyszyła presja czasu. Chodziło o to, aby szybko zatrzymać tysiące litrów nieczystości zrzucanych do rzeki. Rury sprowadzono z Finlandii, a pompy m.in. z Francji.

Jak informuje stacja, za ułożenie instalacji odpowiedzialne były Wody Polskie wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Radio podkreśla, że obie instytucje już drugi tydzień nie są w stanie pokazać faktur.

Przypomnijmy, 27 sierpnia w Warszawie zepsuły się kolektory odprowadzające ścieki do oczyszczalni "Czajka". Nieczystości zaczęto zrzucać do Wisły. Żeby ograniczyć zanieczyszczenie rzeki, wojsko wybudowało most pontonowy, po którym ułożono tymczasowy rurociąg ściekowy.

W zeszłym tygodniu wyszło na jaw, że w "Czajce" była druga awaria. Zepsuła się spalarnia osadów i od grudnia nie działa. Niebezpieczne substancje są wywożone poza stolicę.

