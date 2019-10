"Rzeczpospolita": To może być wstęp do kampanii Tuska

Książka Tuska ma m.in. pokazywać kulisy brukselskiej polityki. Cytowany przez "Rz" jeden z członków PO uważa, że skoro jest książka to będą i spotkania autorskie, a to może oznaczać wstęp do kampanii.

"Rz" pisze, że pod koniec listopada w Zagrzebiu Tusk ma zostać wybrany na szefa Europejskiej Partii Ludowej. "W PO już się mówi, że będzie to start jego kampanii prezydenckiej. Chociaż można się też spotkać z opinią, że to tylko gra na utrzymanie uwagi" – czytamy.

Dziennik informuje, że w samej Platformie trwa dyskusja na temat sposobu wyłonienia kandydata lub kandydatki na prezydenta. Pomysłem Grzegorza Schetyny są prawybory. Dzisiaj ma o nich rozmawiać zarząd PO.

Według ustaleń "Rz" w partii krąży teoria, zgodnie z którą Schetyna poprzez m.in. organizację prawyborów i skupienie na kampanii prezydenckiej będzie chciał opóźnić powszechne wybory w PO, a następnie np. doprowadzić do połączenia z Nowoczesną i zmiany sposobu wybierania władz.

"To może jednak oznaczać rozpoczęcie totalnego starcia w największej partii opozycyjnej" – czytamy na łamach gazety.

Czytaj także:

Balcerewicz o książce Tuska: Data nie jest przypadkowa