WP: PiS szuka sposobu na wycofanie kandydatury Piotrowicza

Przypomnijmy, że w poniedziałek PiS zgłosił jako kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Elżbietę Chojnę-Duch, Krystyną Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza.

Według ustaleń WP skala oburzenia na te kandydatury zaskoczyła kierownictwo partii Jarosława Kaczyńskiego. "O ile kandydatura Pawłowicz nie podlega negocjacjom, bo czekała na awans ponad 3 lata, Piotrowicza PiS może poświęcić" – czytamy.

Portal, powołując się na dwa niezależne źródła w Pałacu Prezydenckim i kierownictwie PiS podaje, że Piotrowicza może zastąpić Zbigniew Cichoń, były bezpartyjny senator z Małopolski, w ubiegłej kadencji członek senackiego klubu PiS.

Wirtualna Polska informuje, że poza dyskusją jest kandydatura Krystyny Pawłowicz. Politycy Porozumienia, na których powołuje się portal, zapewnili, że nie będą jej blokować.

Jeśli chodzi o Elżbietę Chojnę-Duch, to propozycję kandydowania do Trybunału miał jej złożyć – według WP – sam Jarosław Kaczyński, odwodząc ją od chęci startu do Senatu jako kandydatka niezależna w okręgu, gdzie z Michałem Kamińskim przegrał Konstanty Radziwiłł.