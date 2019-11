"Playboy" znika z Polski. Inne magazyny również

PiS specjalnie odpuścił Senat? "Gra Kaczyńskiego była bardziej przebiegła"

– Sądzę, że gra Jarosława Kaczyńskiego była bardziej przebiegła. Dlatego robiono to tak topornie, by zwrócić na to uwagę, by druga strona musiała zewrzeć szeregi, aby pokazać się jako wspólna, zaciśnięta pięść (...) Wszystko dlatego, że...