Gigantyczna podwyżka za śmieci w Warszawie. Zobacz, ile zapłacisz

Za sprawą władz stolicy opłaty idą w górę i mieszkańcy odczują to bardzo mocno. Niezależnie od tego, ile osób mieszka w domu i jaki ma on metraż, rachunek wyniesie 94 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o ponad 30 zł.

"SE" informuje, że podwyżki najbardziej dotkną warszawiaków mieszkających w kamienicach i blokach, bo czy to będzie wielodzietna rodzina czy samotny kawaler, stawka jest ustalona z góry.

"Rodzina z ok. 70-metrowego mieszkania zapłaci miesięcznie ok. 60 zł. Nawet samotna osoba, ale mieszkająca w domu, zapłaci 94 zł" – czytamy w dzienniku.

Gazeta odnotowuje, że tych, którzy nie segregującą śmieci, czeka karne podwojenie opłat. – Jeśli w bloku nie będzie segregowała nawet tylko jedna rodzina, odpowiedzialność spadnie na wszystkich – mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Jeżeli uchwałę o podwyżce za odbiór śmieci rada miasta przyjmie na najbliższej sesji, czyli 28 listopada, to nowe stawki wejdą w życie od 1 lutego 2020 r.