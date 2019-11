Płażyński o wyborze Pawłowicz do TK. Mówi, że jest jedno "ale"

W środę wieczorem sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowiekapozytywnie zaopiniowała kandydatury Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicz na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Przewodniczący komisji Marek Ast (PiS) zamknął serię pytań, mimo że Piotrowicz nie odpowiedział na żadne.

O kandydatów PiS do TK był pytany w Polsat News Kacper Płażyński. – Jest osobą, której język nie do końca przypada mi go gustu, natomiast jest świetnym fachowcem – powiedział o Pawłowicz poseł PiS. Dodał, że profesor jest wybitnym prawnikiem i świetnie sprawdzi się w TK.

Pytany o kandydaturę Piotrowicza Płażyński powiedział, że nie jest ona "tak kontrowersyjna, jakby się mogło wydawać". – Nie był jakimś ważnym funkcjonariuszem, ale prokuratorem zajmującym się sprawami kryminalnymi, a nie politycznymi. To, że miał legitymację PZPR nie jest powodem do chluby. Nie jest to moja wymarzona kandydatura – przyznał polityk.

Przepisy mówią, że kandydatów na sędziów TK może wskazać Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. Na początku grudnia kończą się kadencję trzech sędziów Trybunału: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara.

Głosowanie nad wyborem kandydatów PiS do TK odbędzie się dziś w Sejmie. Wczoraj partia rządząca niespodziewanie wycofała jednego z nich, Roberta Jastrzębskiego.