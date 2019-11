Bodnar: Pawłowicz i Piotrowicz nie mają prawa być sędziami TK

W środę wieczorem sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydatury Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicz na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Przewodniczący komisji Marek Ast (PiS) zamknął serię pytań, mimo że Piotrowicz nie odpowiedział na żadne.

Podczas komisji posłowie sprzeczali się m.in. o przepis z ustawy o Sądzie Najwyższym, który mówi, że wiek sędziego wynosi 65 lat. Tymczasem Pawłowicz i Piotrowicz ukończyli 67 lat. Zdaniem przedstawicieli PiS przepis nie dotyczy sędziów TK. Inaczej uważa opozycja.

Adam Bodnar pytany w TVN24, czy Pawłowicz i Piotrowicz mają prawo zostać sędziami Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedział: "Moim zdaniem nie".

– Wiek dla sędziów, który został określony przepisami powszechnie obowiązującymi to jest wiek 65 lat. (…) Zasada jest taka, że jeżeli chodzi o dotychczasowych sędziów (Sądu Najwyższego - red.), to oni mogą być sędziami do 70. roku życia, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego to nawet było dłużej, tylko że musieli mieć wiek mniejszy niż stan spoczynku w momencie wyboru – stwierdził RPO.

Dopytywany czy wybór Piotrowicza i Pawłowicz na sędziów TK będzie w takim razie bezprawny, Bodnar odparł: "Takiego jestem zdania". – Uważam, że nie można pozwalać na głosowanie kandydatur, które nie spełniają wymogów ustawowych – dodał.

Głosowanie nad wyborem kandydatów PiS do TK odbędzie się w Sejmie już dzisiaj. Wczoraj partia rządząca niespodziewanie wycofała jednego ze swoich kandydatów, Roberta Jastrzębskiego.