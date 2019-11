WP: Afera z prawyborami w PO. Posłowie mówią o skandalu

W środę pojawiła się informacja o nowym, tajemniczym kandydacie w prawyborach prezydenckich Platformy Obywatelskiej.

Grzegorz Schetyna, który przebywał wtedy w Zagrzebiu, powiedział dziennikarzom, że nazwisko jest w kopercie, a koperta – w Warszawie. Potem sam prezydent Wrocławia Jacek Jaśkowiak ujawnił w mediach społecznościowych, że to on się zgłosił.

Według ustaleń WP Schetyna był "dogadany" z Jaśkowiakiem za plecami Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która do wczoraj była jedyną kandydatką w prawyborach PO. Po tym, jak wyszła na jaw sprawa prezydenta Poznania, wicemarszałek nie kryła zdziwienia.

Wirtualna Polska podaje, że podpisy pod kandydaturą rywala Kidawy-Błońskiej miały być zbierane... in blanco. "Krótko mówiąc: posłowie podpisujący się pod kontrkandydatem pani wicemarszałek... nie znali jego nazwiska. Po to, by jak najdłużej utrzymać je w tajemnicy" – czytamy na portalu.

Jeden z polityków PO, który nie był proszony o złożenie podpisu, powiedział w rozmowie z WP: – Jeśli to jest prawda, to jest to mega skandal.