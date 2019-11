Soros i uchodźcy. Węgierski rząd musi przeprosić za nieprawdziwe informacje

O wyroku poinformował Węgierski Komitet Helsiński. Dwa lata temu rząd Orbana rozesłał drogą e-mailową kwestionariusze ankietowe do węgierskich gospodarstw domowych. Ankiety trafiły do milionów Węgrów. Poproszono w nich, aby obywatele wyrazili swoją opinię na temat rzekomego "planu Sorosa", dotyczącego imigracji uchodźców do Europy.

W ankiecie wskazano, że miliarder George Soros promuje napływ imigrantów i manipuluje politykę uchodźczą. Poinformowano także, że Komitet Helsiński, wspierany finansowo przez Sorosa, dokłada starań, by imigranci, którzy popadli w konflikt z prawem, byli karani łagodniej niż obywatele Węgier.

Teraz Sąd Najwyższy nakazał rządowi opublikować w mediach i na stronie internetowej rządu przeprosiny pod adresem Komitetu. Rząd musi ponadto zapłacić organizacji dwa miliony forintów (6000 euro) odszkodowania. Rzecznik sądu potwierdził, że wyrok zapadł, nie podał jednak żadnych szczegółów.