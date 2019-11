Daniel Olbrychski miał wypadek. Został przewieziony do szpitala

Ostre słowa Brauna o posłach PiS: Zawsze będą małymi oszustami i krętaczami

– To było żenujące. Obóz władzy (...) nie jest w stanie organicznie się przymusić do tego, by przestrzegać nawet własnych zasad – stwierdził dziś Grzegorz Braun w Radio Plus. Poseł Konfederacji odnosił się do wczorajszego burzliwego...