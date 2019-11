Kaczyński: Sprawa posłanki Razem wkrótce zostanie rozwiązana

– Ta sprawa wkrótce zostanie rozwiązana. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tak jak w życiu, także w polityce zdarzają się różne zwroty akcji – przekonuje Kaczyński. Fragment wywiadu z prezesem PiS dla "GP" opublikował w poniedziałek portal Niezależna.

Przypomnijmy, że wybór Małgorzaty Biejat na przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wywołał sporo kontrowersji, także wewnątrz PiS. Posłanka Razem jest m.in. zwolenniczką przerywania ciąży do 12 tygodnia. Opowiada się też za możliwością adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

– Chcę wszystkich uspokoić: dla nas sprawy rodziny są najważniejsze i dopóki jesteśmy przy władzy, nie dopuścimy do tego, by ktoś przeprowadzał eksperymenty, których efektem będzie krzywdzenie dzieci i rozbijanie rodziny. Na to naszej zgody nie ma i nie będzie – zapowiada Kaczyński.