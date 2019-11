Sondaż: Co Polacy zapamiętali z exposé Morawieckiego?

Sejmowe exposé Mateusz Morawiecki wygłosił we wtorek, 19 listopada. Na zlecenie "Rz" IBRiS zapytał Polaków, co zapamiętali z wystąpienia premiera.

Badani najczęściej wskazywali na obietnicę wypłaty trzynastej emerytury (59,6 proc.), czternastej emerytury (21,2 proc.) oraz dalsze uszczelnianie podatków (19,8 proc.). Z kolei 63 proc. pytanych nie potrafiło wskazać żadnej propozycji.

Z sondażu wynika również, że 56,2 proc. widziało exposé Morawieckiego w całości lub we fragmentach i aż 87 proc. ocenia je pozytywnie. Słowo, które najbardziej kojarzy się ankietowanym z wystąpieniem premiera jest "normalność" (36,8 proc.).

"Rz" podkreśla, że pytanie o to, czy badani zapamiętali jakieś propozycje z exposé, zadawano jako otwarte, tzn., że respondenci sami wskazywali, co zapamiętali. Według dziennika pozwoliło to na zebranie spontanicznych wypowiedzi respondentów.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 22-23 listopada 2019 r. na 1100-osobowej grupie respondentów.