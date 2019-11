Morawiecki rozwiewa wątpliwości ws. Zjednoczonej Prawicy

W rozmowie z gazetą szef rządu mówi m.in. o planach na najbliższą kadencję, ale także rozwiewa wątpliwości dotyczące rzekomego podziału Zjednoczonej Prawicy.

– Oczywiście nie wszyscy mamy identyczne zdanie w każdej sprawie, bo to jednak koalicja, która szanuje wolność słowa i poglądów. Dla Porozumienia najważniejsze są kwestie związane z przedsiębiorcami, dla Solidarnej Polski usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. Dla Prawa i Sprawiedliwości ważne jest… wszystko – przekonuje premier.

Morawiecki podkreśla, że fundamentem polityki jego rządu "pozostaje dbałość o podstawowe wartości założycielskie, takie jak miłość do rodziny, szacunek do naszego dziedzictwa historycznego, pragnienie silnego państwa". Jego zdaniem "historyczną wręcz szansę dogonienia Zachodu, próbują dziś zakłócić skrajności", które – zdaniem premiera – PiS odrzuca.

– Odwołujemy się do solidaryzmu społecznego, do chrześcijańskiej myśli społecznej. To tam są źródła troski o godność człowieka, o to, by nikt nie był wykorzystywany, lekceważony, zdany jedynie na siebie – uważa Morawiecki.

Pytany o nadchodzące wybory prezydenckie szef rządu stwierdził, że nikt w Polsce nie odważy się powiedzieć, iż Andrzej Duda nie ma z kim przegrać.

– To jest prezydent, który nigdy nie zapomniał o wyborcach, miał czas dla każdej grupy społecznej – objechał, jak obiecał, cały kraj. Także na prace rządu patrzy uważnie i jeśli uzna za słuszne, interweniuje. Trzymam więc mocno kciuki za pana prezydenta – zapowiada Morawiecki.