"Nie widać troski o dzieci, lecz o dobre samopoczucie homoseksualistów". Siarkowska mocno o postulatach lewicy

Włodarz Poznania, Jacek Jaśkowiak, który chce startować w wyborach prezydenckich, otwarcie powiedział co myśli nt. legalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych. – To jest kwestia dyskusji. Natomiast na pewno należy zapewnić osobom, które pozostają w związkach homoseksualnych takie prawa, jakie są w małżeństwie. Mam tu na myśli przede wszystkim możliwość uzyskiwania w szpitalu odpowiedniej dokumentacji, dziedziczenia i te wszystkie inne elementy, które się z tym wiążą – powiedział dziś na antenie RMF FM. Dopytywany wprost, czy gdyby to od niego zależało, małżeństwa homoseksualne byłyby w Polsce legalne, prezydent Poznania odpowiedział krótko: "tak".

Deklarację tę skomentowała w rozmowie z portalem Telewizjarepublika.pl Anna Maria Siarkowska. Zdaniem poseł, takie słowa Jaśkowiaka świadczą o tym, że polityk ten popiera również adopcję dzieci przez pary homoseksualne. – Takimi wypowiedziami, pan Jaśkowiak dołącza do chóru lewicy, która chce odebrać dzieciom prawo do posiadania taty i mamy – wskazała. Zdaniem Siarkowskiej, odbieranie dzieciom ich praw jest znakiem rozpoznawczym lewicy, która - jak stwierdziła - postuluje odbieranie dzieciom prawa do narodzin, teraz prawa do posiadania taty i mamy. – Ostatnie postulaty lewicy, te które dotyczą seksualizacji dzieci, mają im odebrać beztroskie dzieciństwo i niewinność. Wszystko to lewica czyni w służbie ideologii – dodała.

Mówiąc o adopcji Siarkowska podkreśliła, że za jej pośrednictwem realizuje się prawo dzieci do posiadania rodziców adopcyjnych, nie zaś rodzicó do posiadania dziecka. – W tym wszystkim, w tych postulatach LGBT czy skrajnej lewicy nie widać tej troski o dzieci, lecz o homoseksualistów i ich dobre samopoczucie – skwitowała polityk.