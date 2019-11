"Przykład manipulacji w Onecie". Zaskakujący wpis prezydenta

Onet zamieścił we wtorek omówienie wywiadu prezydenckiego rzecznika Błażeja Spychalskiego dla radiowej Jedynki. Spychalski tłumaczył na antenie, że to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent tylko odbiera od nich ślubowanie.

"Jeżeli ci sędziowie byli wybrani w sposób legalny i poprawny, to prezydent, zgodnie z Konstytucją, ma obowiązek odebrania ślubowania od takich kandydatów. To wyłączna decyzja Sejmu co do tego, kto będzie sędzią TK" – cytuje słowa rzecznika Dudy Onet.

Nieoczekiwanie głos w tej sprawie zabrał na jednym z portali społecznościowych sam prezydent, wytykając Onetowi manipulację.

"Przykład manipulacji w onet.pl. «Zapomnieli», że w 2015 r. Sejm uznał swoje wcześniejsze uchwały o wyborze 5 kandydatów na sędziów TK za «niebyłe» i pozbawione mocy prawnej. I podjął w to miejsce nowe uchwały. Taki mały szczegół" – napisał Andrzej Duda na Twitterze.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Sejm wybrał do Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelina. Zastąpią oni trzech sędziów TK, których kadencje kończą się w grudniu – Marka Zubika, Piotra Tuleję i Stanisława Rymara.