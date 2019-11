Poznań: Rodzice powstrzymali akcję gender w szkole

Sprawa dotyczy Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu. Zaniepokojeni rodzice wyrazili swój sprzeciw wobec planów organizacji tzw. tęczowego piątku w ramach akcji Kampanii Przeciwko Homofobii.

Według relacji gazety, jedno z dzieci przyniosło do domu informację, że w piątek uczniowie mają przyjść do szkoły ubrani na kolorowo. Rodzice napisali pismo do dyrekcji, ale ta początkowo unikała odpowiedzi. Ostatecznie tzw. dzień kolorów został odwołany w piątek, ale odbył się… w poniedziałek.

– Podczas jednej z długich przerw dzieci zostały zachęcone do wyjścia na boisko, gdzie została wręczona im kreda i miały malować obrazki, które kojarzą się im z tolerancją. Wśród zwykłych rysunków pojawiły się kolorowe tęcze z podpisem LGBT. Akcję nadzorowali wyznaczeni przez dyrektorkę nauczyciele – powiedział "ND" jeden z rodziców.

Zbulwersowani opiekunowie poinformowali o całej sprawie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. – Uzgodniono, że wszelkie działania mogące wzbudzać wątpliwości zostaną skonsultowane z wielkopolskim kuratorem oświaty, który będzie na bieżąco monitorował sytuację w szkole – tłumaczy w rozmowie z dziennikiem wicekurator Zbigniew Talaga.

Dyrekcja placówki zapewniła dziennikarzy "Naszego Dziennika", że w szkole nie odbywają się żadne zajęcia o charakterze gender.