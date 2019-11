Wiceminister ujawnia, kiedy i gdzie stanie łuk triumfalny Bitwy Warszawskiej

Polityk PiS poinformował, że w sprawie budowy łuku triumfalnego upamiętniającego Bitwę Warszawską odbyły się już spotkania z władzami miasta. Pomnik ma stanąć na placu Na Rozdrożu.

– Będzie bardzo widoczny i z Alei Ujazdowskich, i z Trasy Łazienkowskiej. Jest szansa, że powstanie. Trochę opóźnienie jest, z winy miasta, bo od lipca niewiele się działo. Ale po wczorajszym spotkaniu jestem optymistą – ocenił wiceminister.

Jego zdaniem "mamy do czynienia z wydarzeniem ważnym nie tylko dla Polski, dla Europy ale i dla całego świata". – To było uratowanie cywilizacji zachodu przed totalnym barbarzyństwem. To był wielki triumf całego narodu. Prawie bez pomocy odparliśmy atak na całą cywilizację – ocenił polityk PiS.

Pytany o postulat opozycji dotyczący budowy muzeum poświęconego Bitwie Warszawskiej, Sellin oświadczył, że "to jest temat inny, który też będzie realizowany". – Jest koncepcja budowy takiego muzeum w Ossowie. Rozstrzygnięcie zapadnie 2 grudnia – poinformował.

Bitwa Warszawska z 1920 r. była decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej. Uznaje się ją za 18. przełomową bitwę w historii świata. Określana mianem "Cudu nad Wisłą" zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.