Dziennikarz TVN: Schetyna musi odejść. To jego wina

W najnowszym sondażu prezydenckim przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" Andrzej Duda wygrywa drugą turę z Małgorzatą Kidawą-Błońską, ale tylko 53:47 proc. Gazeta uznała ten sondaż za sensacyjny.

Komentując wynik badania, Andrzej Morozowski powiedział w rozmowie z "SE", że to nie pierwszy sondaż, w którym przewaga urzędującego prezydenta jest niewielka. Zdaniem dziennikarza PiS zdaje sobie z tego sprawę, dlatego Duda już rozpoczął kampanię.

– Dziwne jest za to to, co robi główna partia opozycyjna. (…) Platforma działa tak, jakby jej kierownictwo nie chciało wyborów wygrać. To ewidentna wina Grzegorza Schetyny. Tak jak rzymski senator Katon do znudzenia powtarzał, że Kartagina powinna być zburzona, tak ja powtarzam, że przewodniczący Schetyna musi odejść – podkreśla Morozowski.

Jego zdaniem szef PO "nie gra na to, aby mieć dobrego kandydata". – On gra na to, by nie stracić partii i swego stanowiska. Tak się nie da – przekonuje dziennikarz TVN.

Pytany o szanse Jacka Jaśkowiaka, który zgłosił się jako kandydat w prawyborach prezydenckich PO, Morozowski stwierdził, że fakt, iż znają go w Poznaniu, nie wystarczy. – Opozycja, z tym czy innym kandydatem musi się jednak ostro wziąć za kampanię prezydencką. Inaczej nie wykorzysta szansy i Andrzeja Dudy nie pokona – powiedział.

