"Gdy przychodzisz rano do pracy". Morawiecki publikuje zdjęcia

"Gdy przychodzisz rano do pracy, a na stole czekają podziękowania od fantastycznych dzieci ze szkoły podstawowej nr 11 w Mysłowicach" – napisał w mediach społecznościowych szef polskiego rządu.

Uczniowie dziękują Morawieckiemu za zainteresowanie regionem – jak piszą – "ich małą ojczyzną". "Zbudowani nadzieją i okazanym sercem liczymy na pomoc i wsparcie w zapewnieniu funduszy na potrzeby budowy obiektu" – piszą do premiera dzieci i zapraszają go do szkoły.

"Ps. Szymonowi, Bartoszowi i Wiktorowi życzę wielkiej kariery w samorządzie, nie tylko szkolnym" – czytamy we wpisie, który Morawiecki opublikował w środę na portalu społecznościowym.