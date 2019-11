Radosław Fogiel: Hotel na godziny kojarzy się jednoznacznie

W audycji "Sedno sprawy" dziennikarz Jacek Prusinowski pytał polityka PiS, czy wczorajsze tłumaczenia Mariana Banasia, że "w Krakowie jest wiele hoteli, gdzie można wynająć pokój na godziny", nie brzmią kuriozalnie.

– Hotel na godziny kojarzy się jednoznacznie. (…) Wczoraj prezes Banaś miał możliwość odniesienia się do różnych zarzutów. Mi jest trudno oceniać ich wiarygodność, to nie jest moją rolą. Słyszymy, że raport CBA jest już właściwie gotowy. Premier zapowiedział, że będzie się z nim zapoznawał. Myślę, że już niedługo będziemy rozmawiać o faktach – ocenił Fogiel.

Dopytywany, czy normalne jest, że premier przez kilka dni czeka na zapoznanie się z tym raportem, wicerzecznik PiS odparł, że nie zna kalendarza szefa rządu ani objętości raportu. – Wszystkie wątpliwości muszą być rozstrzygnięte albo na niekorzyść, albo na korzyść (Mariana Banasia – red.) – powiedział.

Na uwagę, że Mateusz Morawiecki znalazł w weekend czas, aby osobiście uczestniczyć np. w koncercie Eurowizja Junior, Fogiel odparł: – Wyjście na tego typu imprezę to nie jest rozrywka, to też jest kalendarz premierowski. (…) Widocznie uznano, że w ramach promocji Polski to też jest potrzebne.

Wicerzecznik PiS przypomniał m.in. o sprawie byłego prezesa NIK, a obecnie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który pełnił urząd prezesa Izby, mając zarzuty prokuratorskie. – Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem – powiedział.