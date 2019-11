Zaskakujące słowa Michała Kamińskiego. Zwrócił się do wyborców PiS

Komentując aferę wokół szefa NIK Mariana Banasia polityk PSL stwierdził, że "to jest czarny piątek dla PiS". Jego zdaniem partia rządząca liczyła, że "arogancja, która do tej pory popłacała, popłaci znowu".

– Jeżeli dziennikarze byli w stanie wykryć niejasne powiązania pana Banasia, a nie były tego w stanie zrobić służby specjalne, to albo służby go kryły, albo nie są służbami. Każda z tych wersji jest zabójcza dla PiS – stwierdził w Polsat News senator.

"Nie wolno dać im władzy"

Jego zdaniem "wiadomość, że PiS oczekuje dymisji Mariana Banasia, stawia przed Polską zasadnicze pytanie: czy Prawo i Sprawiedliwość wiedziało, i cynicznie takiego człowieka o pokroju tego pana postawiło w centrum sztandarowej dla PiS walki o czystość finansów publicznych".

Zwracając się do wyborców PiS Kamiński pytał, "co by się stało, gdyby w Polsce nie było opozycji, co by się stało, gdyby w Polsce nie było wolnych mediów, gdyby Jarosławowi Kaczyńskiemu nie patrzono na ręce". – Nie wolno dać tym ludziom pełni władzy nad Polską – dodał.

Kaczyński chce dymisji

W czwartek rzecznik PiS Anita Czerwińska poinformowała, że Jarosław Kaczyński i Mariusz Kamiński spotkali się z Marianem Banasiem i że prezes PiS oczekuje od szefa NIK dymisji.

O Banasiu zrobiło się głośno po ujawnieniu przez "Superwizjer" TVN sprawy hotelu na godziny. Sporo wątpliwości narosło także wokół oświadczeń majątkowych szefa NIK. CBA przygotowało w tej sprawie raport, z którym wczoraj zapoznał się premier Mateusz Morawiecki.