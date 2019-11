Szef TVN24 i "Faktów" zrezygnował z pracy. Jest już następca

Adam Pieczyński był redaktorem naczelnym TVN24 i "Faktów", a także szefem pionu informacji TVN. Z telewizją przy Wiertniczej jest związany od 2000 roku.

"Po blisko 30 latach pracy na różnych stanowiskach w mediach, w tym po 18 latach kierowania TVN24 i «Faktami», nadszedł moment, by oddać stery, wypocząć i poświęcić się rodzinie" – poinformował Pieczyński.

Od grudnia zastąpi go Michał Samul, który współpracował z Pieczyńskim od początku istnienia TVN24.

Jak informują Wirtualne Media, przez najbliższe miesiące Adam Pieczyński będzie pełnił rolę doradcy zarządu TVN ds. programów informacyjnych.

WM dotarły do treści e-maila, którego Pieczyński wysłał kolegom z TVN. "Praca z Wami to był prawdziwy zaszczyt" – napisał. "Zaszliśmy tak daleko, bo nigdy nie zrezygnowaliśmy z dziennikarskiej niezależności ludzkiej przyzwoitości. W dodatku osiągnęliśmy bezprecedensowy sukces komercyjny. Z całego serca wszystkim Wam za to dziękuję" – podkreślił Pieczyński.