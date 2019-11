Węgry nie wezmą udziału w Eurowizji. Media: To sprzeciw wobec promocji LGBT

65. Konkurs Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowany w dniach w maju w holenderskim Rotterdamie. Holandia zwyciężyła w finale konkursu organizowanego w 2019. Jakiś czas temu opublikowano listę państw, które wezmą udział w imprezie. Na liście zabrakło Węgier.

Brytyjski dziennik "The Guardian" dotarł do jednego z pracowników węgierskiej publicznej telewizji MTVA. Jak wynika z tekstu, prawicowy rząd Viktora Orbana uznał, że Eurowizja promuje pozytywny przekaz LGBTQ. A to jest niezgodne z linią władz. "Nie jestem zaskoczony. Decyzja jest zgodna z kulturą i organizacją MTVA" – wskazuje rozmówca brytyjskiej gazety.

Dalej "The Guardian" przypomina wypowiedź spikera Zgromadzenia Narodowego w Budapeszcie. Ten porównał adopcję dzieci przez pary homoseksualne do pedofilii. Z kolei jeden z komentatorów prorządowej telewizji uznał, że Eurowizja to "flota homoseksualistów", a wycofanie się z udziału w konkursie będzie sprzyjało "psychicznemu zdrowiu całego państwa".

Do sprawy odniósł się rzecznik premiera Viktora Orbana, Zoltan Kovac. Stwierdził, że doniesienia dziennika to "fake news". Nie podał jednak oficjalnego powodu rezygnacji z Eurowizji.