"Rz": Oto nowy plan Tuska. Tak chce wygrać z PiS

Według gazety plan byłego już szefa Rady Europejskiego zakłada budowę nowej chadeckiej siły politycznej, która pokonałaby PiS w następnych wyborach.

Dziennik cytuje słowa Tuska, jakie padły w wywiadzie dla TVN24. Polityk stwierdził, że "trzeba wybudować na nowo taką siłę polityczną, która będzie nie tylko w stanie pokonać PiS, ale też przedstawić ofertę atrakcyjniejszą niż do tej pory".

"Kontrą dla PiS i rywalem lewicy – uznanej przez Tuska za głównego rywala w ramach opozycji – ma być projekt chadecki, oparty na odbudowie umiarkowanego centrum" – czytamy w "Rzeczpospolitej".

Jak zauważa gazeta, Tusk zapowiedział, że chce być patronem budowy trwałego porozumienia między PSL a PO. Ma to być umiarkowane centrum z rysem zarówno tradycji konserwatywnej, jak i liberalnej. Co na to ludowcy?

– Tusk teraz mówi to, co PSL akcentowało przed kampanią, że trzeba budować centrum, ale konserwatywne – powiedział "Rz" ważny polityk stronnictwa. Jego zdaniem były premier przestrzega w ten sposób PO przed nadmiernym skrętem w lewo lub też wręcz gra już na nowy projekt polityczny – swój własny.