Oficer kontrwywiadu wyniósł kopię ściśle tajnego dokumentu?

Operację zatrzymania funkcjonariusza wojskowego kontrwywiadu przeprowadziła w połowie listopada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



Portal TVN24, powołując się na dwa źródła znające kulisy śledztwa w tej sprawie informuje, że odchodzący na emeryturę funkcjonariusz wyniósł ze sobą dokument znaczony dwoma zerami, czyli chroniony klauzulą "ściśle tajne".

Rozmówca portalu wyjaśnia, że był to fundamentalny dla funkcjonowania całego wojskowego kontrwywiadu plan ochrony tej służby. – Na tym muszę poprzestać, by nie narazić się na zarzuty – tłumaczy.

Śledczy sprawdzają teraz, jaki użytek z tego dokumentu chciał zrobić zatrzymany funkcjonariusz. Zakładają, że plan mógł mu pomóc w znalezieniu pracy na emeryturze – np. w dużej spółce jako specjalisty od bezpieczeństwa. Nie wykluczają też wątku szpiegowskiego.

Poseł PO i były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak chce, by MON wyjaśnił, czy aby na pewno oficer ten powinien był mieć dostęp do tajemnic państwowych. Polityk Platformy napisał w tej sprawie do ministra Mariusza Błaszczaka.