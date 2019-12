Sondaż: Polska ma problem z antysemityzmem? Interesujący wynik

Niedawno głośno było o raporcie Ligi Przeciw Zniesławieniom (ADL), w którym napisano, że jeden na czterech Europejczyków prezentuje negatywne nastawienie wobec Żydów, a postawy antysemickie są najbardziej rozpowszechnione w Polsce, RPA, na Ukrainie i Węgrzech.

Agencja badawcza SW Research zapytała ankietowanych, czy uważają, że współczesna Polska ma problem z antysemityzmem. Wyniki badania opublikował portal rp.pl, serwis internetowy dziennika "Rzeczpospolita".

22,3 proc. badanych odpowiedziało na to pytanie "tak". 31,3 proc. stwierdziło, że Polska ma problem z antysemityzmem, ale nie większy niż inne kraje Europy. Według 29,9 proc. Polska takiego problemu w ogóle nie ma. 16,5 proc. nie ma w tej sprawia zdania.

"Rz" informuje na swojej stronie internetowej, że na antysemityzm zwracają uwagę w podobnym stopniu kobiety, jak i mężczyźni, ale częściej osoby powyżej 50 lat (60 proc.). Nietolerancję wobec Żydów widzi prawie dwie trzecie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a blisko połowa twierdzi, że sytuacja jest zbliżona do tej w pozostałych krajach Europy.

Piotr Zimolzak z SW Research tłumaczy, że pod względem miejsca zamieszkania problem antysemityzmu widzą osoby z miast liczących od 100 do 199 tys. osób (dwóch na trzech mieszkańców). Jeśli chodzi o dochody, to częściej są to osoby zarabiające powyżej 5 tys. zł (ponad połowa z nich).