Robert Winnicki: Jestem w stanie zrozumieć Banasia

Poseł mówił w programie "Woronicza 17", że afera wokół prezesa NIK Mariana Banasia to "kryzys państwa". – Jeśli ktoś był szefem Krajowej Administracji Skarbowej, ministrem finansów, a potem dostał nominację na szefa NIK, to tym, który na pewno powinien podać się dzisiaj do dymisji jest pan Mariusz Kamiński, odpowiedzialny za służby specjalne – stwierdził Winnicki.

Jego zdaniem zeszłotygodniowe wystąpienie Banasia było "dosyć dramatyczne". – Powiem szczerze, że jestem w stanie go trochę zrozumieć, bo ma prawo mieć teraz pretensje do sfery rządzącej: jeśli byłem winny czemukolwiek, no to ileś funkcji po drodze pełniłem, służby mnie kontrolowały... – mówił Winnicki.

Były większe afery

Polityk podkreślił, że afera Banasia nie jest największą aferą III RP. – Jeśli zarzuty stawiane panu Banasiowi są prawdziwe, to oczywiście fatalnie (…), ale po latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych oraz tym wszystkim, co działo się w ostatnim trzydziestoleciu, grubą przesadą jest nazwać tę aferę największą aferą III RP – zaznaczył.

Według Winnickiego "największą aferą jest, że państwo nie działa, że nie działają służby specjalne, że państwo nie zadziałało na etapie wcześniejszym".

Banaś: Zostaję

Przypomnijmy, Marian Banaś opublikował w środę zaskakujące oświadczenie wideo. Poinformował, że był gotów zrezygnować z funkcji szefa NIK, ale ostatecznie zmienił zdanie.

– Z przykrością stwierdziłem, że moja osoba stała się przedmiotem brutalnej gry politycznej – oświadczył Banaś. Dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, zrzeknie się immunitetu prezesa NIK.