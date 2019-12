Premier w Brukseli: Polska dokonała ogromnych zmian w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla

Premier zapowiedział, że Polska będzie kontynuowała swoje wysiłki w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Podkreślił jednak, że trzeba wziąć pod uwagę odmienny punkt startu Polski i innych krajów pod kątem ilości emisji.

– Trzeba zaznaczyć że koszt transformacji energetycznych w Polsce jest o wiele wyższy niż w wielu krajach, które miały dużo więcej szczęścia od nas w ostatnich kilkudziesięciu latach i oparły swoje systemy energetyczne na zupełnie inne źrodła energii, chociażby takie jak Francja, która rozwinęła sobie energetykę nuklearną, atomową i dzięki temu ma dzisiaj bardzo niskoemisyjny system energetyczny – dodał Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że władze Polski będą brać pod uwagę wszystkie koszty społeczne, gospodarcze dla naszego kraju i będą podkreślać wszystkie te zależności i jednocześnie wskazywać także na aspekt konsumpcji, który powoduje, że niektóre państwa, które chwalą się tym, że mają niższe emisje na głowę mieszkańca, nie pokazują tego, że importują bardzo wiele towarów spoza UE, doprowadzając jednocześnie do bardzo wysokiej konsumpcji na głowę mieszkańca u siebie. – Podkreślamy, ten aspekt, ten argument, argument sprawiedliwej transformacji energetycznej, jak również to, że tempo dochodzenia do neutralności musi być zróżnicowane w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju gospodarczego są poszczególne państwa – wskazał.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przebywa z dwudniową wizytą w Brukseli, gdzie spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim oraz komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Dziś i jutro odbywa się tam sesja robocza Rady Europejskiej.