Macierewicz: Dosyć już panoszenia się postkomunistycznej kasty

Jak przekonywał polityk PiS, "to przy Okrągłym Stole zdecydowano, że wymiar sprawiedliwości pozostanie w rękach aparatu komunistycznego i postkomunistycznego". – Zbudowano narzędzie utrzymywania dawnego ustroju oraz interesów – dodał.

W ocenie Macierewicza najnowszy projekt sądowy autorstwa PiS jest "groźny dla wszystkich, którzy robią z wymiaru sprawiedliwości narzędzie swoich politycznych interesów". Jego zdaniem sędzia może mieć swoje poglądy polityczne, ale nie może ich publicznie eksponować, publicznie o nie walczyć i publicznie zajmować się nimi.

– Chodzi o zmianę sędziów moskiewskich na sędziów polskich. Chcemy przywrócić narodowi sądownictwo uczciwe zmierzające do demokratycznego i niepodległościowego ładu w Polsce. Dosyć już panoszenia się postkomunistycznej kasty – stwierdził Macierewicz.

Przypomnijmy, w czwartek posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także o Sądzie Najwyższym. Nowe przepisy przewidują m.in. drastyczne zaostrzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz zmianę procedury wyboru pierwszego prezesa SN.

To, co zaczęło się dziać w wymiarze sprawiedliwości, to już właściwie jest anarchia – uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński.