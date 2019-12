Oburzenie w niemieckiej prasie. "Hańba", "katastrofa"

"W kilka sekund demoluje nam życie". Tomasz Lis o stanie swojego zdrowia

Przede mną długa i żmudna rehabilitacja. Jestem totalnie zdeterminowany by zrobić absolutnie wszystko co trzeba by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da - podkreśla Tomasz Lis.