"Rz": Błędy w finansach partii Jarosława Gowina

Prezes "Iustitii": My jeżdżąc do państw UE musimy się wstydzić

– My jeżdżąc do państw UE musimy się wstydzić za to, co się dzieje w Polsce – mówił w Polsacie Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".