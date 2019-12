Fogiel: Słowa Grodzkiego o Kaczyńskim to bezczelność

– Jak się bierze silne leki przeciwbólowe, (to) naprawdę umysł człowieka reaguje trochę inaczej, więc na miejscu pana prezesa zająłbym się szybkim powrotem do zdrowia, do działalności i do pracy – powiedział w poniedziałek w Radiu Zet Grodzki.

Dzisiaj na antenie tej samej rozgłośni wypowiedź marszałka Senatu skrytykował Fogiel. – Nie nazwałbym tego mocnymi słowami. Nazwałbym to, przepraszam, bezczelnością i nieodnalezieniem się w sytuacji – stwierdził.

"Anarchia"

Wypowiedź Grodzkiego o Kaczyńskim była komentarzem do fragmentu wywiadu prezesa PiS dla PAP, w którym lider obozu rządzącego stwierdził, że to, co w ostatnich dniach dzieje się w sądownictwie, to już "właściwie anarchia".

– To kompletna kompromitacja i jest to niegodne marszałka Senatu – powiedział Fogiel.

Bój o sądy

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także o Sądzie Najwyższym. Nowe przepisy przewidują m.in. drastyczne zaostrzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz zmianę procedury wyboru pierwszego prezesa SN.

Projekt jest ostro krytykowany przez opozycję i środowiska sędziowskie. Wczoraj Komisja Europejska zapowiedziała, że przyjrzy się rozwiązaniom forsowanym przez PiS. Obóz władzy przekonuje z kolei, że zmiany są niezbędne, żeby powstrzymać chaos prawny.