Nowy komisarz UE wkracza do akcji. Złe wieści dla PiS

"Zaskoczą Was". Premier publikuje zdjęcia z wyjątkowego spotkania

My też chcemy nieść pomoc ludziom, dlatego bardzo dziękuję za to Betlejemskie Światło Pokoju, jest ono nam potrzebne - mówił dziś do harcerzy premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku zdjęcia z uroczystości....