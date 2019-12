Gersdorf ostro o Kaczyńskim i PiS. Padły mocne słowa

W programie "Kropka nad i" Gersdorf komentowała projekt PiS dotyczący zaostrzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, o którym głośno jest już od kilku dni. Protestują nie tylko sędziowie, ale i posłowie opozycji.

– To najniebezpieczniejszy projekt dla naszego kraju, z jakim mieliśmy do czynienia w latach rządu PiS-u. Może doprowadzić szybko do tego, że znajdziemy się poza Unią – stwierdziła pierwsza prezes Sądu Najwyższego.

– Pan (Jarosław – red.) Kaczyński to umie zarządzać przez chaos, i on tak robi, natomiast on nie umie zarządzać w spokoju – powiedziała o prezesie PiS Gersdorf.

– Przez cztery lata jest wywoływany chaos. Teraz miało być spokojnie, tak nam obiecywali. I jak zwykle przed świętami osoby, które mówią, że są chrześcijanami, robią nam taki pasztet – oceniła profesor.

Zdaniem Gersdorf "zaczynają się rządy autorytarne, niemające nic wspólnego z trójpodziałem władzy". – To jest bezpardonowy atak dwóch władz na władzę sądowniczą – przekonywała.

Dzisiaj wieczorem w wielu polskich miastach odbędą się protesty w obronie sądów. Organizują je środowiska sędziowie i prokuratorskie, a także KOD i Obywatele RP.