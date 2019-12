Zaskakująca deklaracja Komorowskiego ws. Jana Śpiewaka

W ubiegły piątek warszawski sąd prawomocnie skazał Jana Śpiewaka. Miejski aktywista i dziennikarz ma zapłacić 5 tys. zł grzywny i 10 tys. zł nawiązki za zniesławienie mecenas Bogumiły Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej, córki byłego ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego.



Kilka dni temu pojawiły się spekulacje, że Śpiewaka może ułaskawić prezydent Andrzej Duda. Obaj spotkali się w niedzielę wieczorem. Czego dotyczyło rozmowa Śpiewaka z prezydentem, tego nie wiadomo.



– Nie ułaskawiłbym Jana Śpiewaka. Namawiałbym go, żeby po prostu przeprosił osobę, która pomówił, oczernił i z którą przegrał dwa procesy w sądzie – stwierdził w telewizji WP Bronisław Komorowski.



Były prezydent argumentował, że to nie jest wyrok, który dla Śpiewaka, "młodego człowieka, oznacza załamanie życiowe". – To nie jest wyrok więzienia – dodał.

– To nie jest wyrok więzienia. Tym bardziej, że oskarżona niesłusznie pani proponowała mu ugodę. Nie może być tak, że jeśli w ważnej sprawie społecznej człowiek skrzywdzi drugiego człowieka, to zasługuje na szacunek. Zasługuje na dobrą radę: przeproś – powiedział Komorowski.

