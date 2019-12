Zaskakujące słowa Macierewicza o wyborcach Konfederacji

Były szef MON mówił w Telewizji Trwam o głosowaniu nad tzw. ustawą dyscyplinującą sędziów, która w piątek przeszła przez Sejm. Macierewicz zwrócił uwagę, że posłowie Konfederacji głosowali przeciw.

– Przedwczorajsze głosowanie pokazało, (…) że w sytuacji, w której w istocie ważyła się suwerenność Polski (…), to ludzie Konfederacji, na których głosowano, jako na patriotyczną formację, stanęli przeciwko temu. To było pokazanie, jakie są rzeczywiste intencje tych polityków – ocenił Macierewicz.

Jego zdaniem konfederaci "wypromowali się radykalnymi hasłami, ale w praktycznym działaniu politycznym stanęli po stronie Platformy Obywatelskiej i po stronie Lewicy" (…). – To niesłychanie ważne zjawisko, bo przecież młodzież, która na nich głosowała to najlepsi synowie i córki polskiej ziemi. To są ludzie bardzo patriotyczni, tylko z małym rozeznaniem rzeczywistości – stwierdził Macierewicz.

Zastrzegł jednocześnie, że nie można uogólniać zachowania wszystkich posłów Konfederacji w tym momencie, bo "czasem zdarza się, że jedno głosowanie bywa pomyłką, błędem, nieporozumieniem". Dodał, że piątkowe wydarzenia w Sejmie uznaje za "ostrzeżenie co do ich rzeczywistych intencji i ich rzeczywistej polityki".

– Stanąć po stronie (…) dominacji w Polsce prawodawstwa UE, po stronie dążenia do stworzenia federacyjnego państwa europejskiego wtedy, gdy podkreśla się swoją narodową tożsamość i katolicką (a tam dominuje przecież gender), to jest to sytuacja niedopuszczalna – przekonywał Macierewicz.