Grodzki porównuje swoją sytuację do ataków na Adamowicza

"Rzeczpospolita" publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie Jacka Dubois, pełnomocnika marszałka Senatu. Mecenas odnosi się w nim do rozpowszechnianych w mediach informacji na temat rzekomego przyjmowania przez Tomasza Grodzkiego łapówek.



"Pan Marszałek Tomasz Grodzki jeszcze raz stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom i wskazuje, że nigdy od nikogo nie żądał korzyści majątkowej za przeprowadzenie operacji i nie uzależniał przeprowadzania jakiejkolwiek operacji od otrzymania takiej korzyści. Nigdy także tego rodzaju korzyści nie przyjmował" – informuje Dubois.



W oświadczeniu napisano, że "Pan Marszałek dostrzega podobieństwo zaistniałej sytuacji do sytuacji tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, gdy media rządowe rozprzestrzeniały w przestrzeni publicznej zniesławiające go treści dając niejako przyzwolenie do dalszych takich zachowań".



Dubois zwraca uwagę, że pierwsze oskarżenia pod adresem Grodzkiego pojawiły się dopiero w momencie, gdy został marszałkiem Senatu. Jak podkreśla prawnik, mowa o zdarzeniach sprzed 20 lat.



Jak czytamy w oświadczeniu, Grodzki nie zamierza "przyjąć roli ofiary mediów i zdecydował się podjąć zdecydowane działania przeciwko osobom rozpowszechniającym zniesławiające go treści i zlecił swojemu pełnomocnikowi skierowanie w tej sprawie szeregu prywatnych aktów oskarżenia".