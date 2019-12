Wiceminister ocenił Gersdorf. Padły mocne słowa

W wywiadzie dla "Naszego Dziennika" wiceminister powiedział, że ustawa dyscyplinująca sędziów nie jest "ustawą kagańcową". Jego zdaniem nowe przepisy "zapobiegną obstrukcji" przy nieodległym wyborze nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

– Obecna prezes Małgorzata Gersdorf na szczęście kończy już swoją kadencję na tym stanowisku jako najgorszy prezes SN, który upolitycznił Sąd Najwyższy, niegodnie traktował nowo wybieranych sędziów – uważa Romanowski.

Jego zdaniem "mając doświadczenie naginania prawa przez «grupę trzymającą władzę» w SN, konieczne było bardzo szczegółowe uregulowanie tej procedury, aby nie pozostawić pola do jej obchodzenia".



Wiceminister skomentował również apel Komisji Europejskiej do polskich władz o wstrzymanie prac nad ustawą dyscyplinującą. Jak stwierdził, "nie powinniśmy przywiązywać tak dużej wagi do nieistotnych, niemających żadnej mocy prawnej apeli zewnętrznego organu".

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Sejm przegłosował ustawę autorstwa posłów PiS, która drastycznie zaostrza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i zmienia zasady wyboru pierwszego prezesa SN. Teraz ustawą zajmie się Senat.