Były prezes TK: Wypowiedź prezydenta Dudy jest skandaliczna

Słowa Stępnia to reakcja na niedzielny wywiad Andrzeja Dudy w TVP Info. Prezydent stwierdził w nim m.in., że z Polski płynie "rzeka kłamstwa" na temat tego, co dzieje się w sądach, i że ogarnia go wstyd, kiedy "ktoś, kto mieni się pierwszym prezesem SN, może o polskim państwie opowiadać takie rzeczy".

– Zdumiewające słowa... Ta wypowiedź jest skandaliczna, zwłaszcza wobec kobiety – powiedział w rozmowie z NaTemat.pl Stępień. Dodał, że Gersdorf została powołana przez prezydenta i jak każdemu człowiekowi należy się jej szacunek.

– A skoro pan prezydent zachowuje się w taki sposób, to niech nie spodziewa się szacunku dla własnej osoby. To rodzaj prowokacji. I najlepszy dowód na to, że pan prezydent psychicznie nie dorósł do tego stanowiska – stwierdził były prezes TK.

Pytany o przyszłość ustawy dyscyplinującej sędziów Stępień wyraził nadzieję, że Senat w całości ją odrzuci i "będziemy mieli kolejny odcinek serialu: wielką radość większości parlamentarnej z odrzucenia uchwały Senatu".

– Mamy PRL. W PRL-u też był sąd konstytucyjny, był Sąd Najwyższy, Sąd Administracyjny, były sądy, ale nikt nie miał wątpliwości co do tego, że najważniejsze decyzje zapadają w biurze politycznym Komitetu Centralnego – przekonuje były prezes Trybunału.