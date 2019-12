BBC: Dlaczego Władimir Putin jest wściekły na Polskę

Stacja opublikowała w swoim serwisie internetowym artykuł zatytułowany "Dlaczego Władimir Putin jest wściekły na Polskę". Autor, Witalij Szewczenko, zauważa, że w ciągu ostatnich siedmiu dni rosyjski przywódca wspomniał o naszym kraju pięć razy podczas swoich kluczowych spotkań.

"Niektóre z nich miały niewiele wspólnego z historią, a nawet polityką zagraniczną" – informuje BBC i dodaje, że 24 grudnia na posiedzeniu rosyjskiego MON Putin nazwał ambasadora RP w nazistowskich Niemczech "antysemicką świnią".

Dwie godziny później Putin ponownie poruszył ten temat na spotkaniu z liderami parlamentów. Szef rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin podziękował prezydentowi i zażądał przeprosin od Polski.

"Krytyka Władimira Putina wobec Polski wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego, która obwinia zarówno Związek Radziecki, jak i nazistowskie Niemcy o wybuch drugiej wojny światowej" – czytamy na stronie BBC.

Autor tekstu przekonuje, że zrównanie tych dwóch totalitaryzmów to dla Putina "szczyt cynizmu". Przypomina, że we wrześniu 1939 r. Polska została najpierw zaatakowana przez Hitlera, a dwa tygodnie później przez Stalina. Ostatecznie Niemcy i Związek Radziecki zaanektowały cały kraj i podzieliły go między siebie.

Jak zauważa BBC, zwycięstwo ZSRR w 1945 r. jest jednym z najbardziej czczonych filarów państwowej ideologii, a także kluczowym sposobem dla Putina, aby legitymować siebie i swoją ekspansjonistyczną politykę zagraniczną jako następcy imperium sowieckiego.

"Tak więc Kreml postrzega krytykę tego, co znane jest w Rosji jako Wielkie Zwycięstwo, jak atak na siebie" – pisze Szewczenko.