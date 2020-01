Waszczykowski: Żadnej III wojny światowej nie będzie

Były szef MSZ odnosił się do zapowiadanej przez marszałka Senatu wizyty. Tomasz Grodzki chce udać się do Brukseli, aby tam rozmawiać na temat przyjętych przez Sejm ustaw sądowych.

– Grodzki chce zrobić odrębny obóz polityczny, który by pokazywał alternatywną politykę zagraniczną reszcie świata. On w sposób bardzo prowokacyjny przyjmuje np. ambasadorów innych państw, robi to tak, jak przywódca państwa by to robił. Zamierza wybierać się właśnie w podróże zagraniczne nie do swoich partnerów w parlamentach, tylko do instytucji, do których nie powinien jeździć, bo to nie jest - ze względu protokołów, jak i również podziału władzy w państwie - partner do rozmów – ocenił Witold Waszczykowski.

Gość Bugały skomentował również reakcję Grodzkiego na apel prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego, aby odwołał wizytę w Brukseli. Powiedział wówczas, że nikt trzeciej osobie w państwie nie będzie dyktował, co ma robić. – Powinien jednak przestrzegać pewnych zasad, reguł i konstytucji, bo jest to ten obóz, który krzyczy "konstytucja", więc są to prerogatywy, które nie należą do marszałka Senatu. (...) Marszałek Senatu chce stworzyć telewizję własną, Senat tv, by pokazywała właśnie jego poglądy, być może na dobranoc by przemawiał do nas codziennie wtedy, przynajmniej co tydzień. Jest to próba właśnie stworzenia takiej alternatywnej władzy, do której nie ma żadnych uprawnień – uważa europoseł.

Waszczykowski podkreślał, że Grodzki swoje zagraniczne podróże powinien konsultować z rządem, bo jest "tylko trzecią osobą w państwie". – Powinien skonsultować w ogóle swoją politykę zagraniczną z rządem, z ministrem spraw zagranicznych i popróbować porozmawiać z prezydentem na ten temat. Jeśli jest jak mówi trzecią, to jednak jest tylko trzecią, a nie pierwszą osobą w państwie – wskazał.

"Nie będzie żadnej III wojny światowej"

Polityk odniósł się również do zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie w wyniku zabicia przez Amerykanów irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. – Nie będzie żadnej III wojny światowej, dlatego że za Iranem nie stoi żaden blok mocarstw, który by wystąpił, szczególnie przeciwko blokowi świata zachodniego. Zarówno Rosjanom, jak i Chińczykom jest to oczywiście na rękę, antyzachodnia retoryka i działanie Iranu, ale nikt z nich, ani w Moskwie, ani w Pekinie nie będzie umierał za Iran. Tutaj Iran jest osamotniony, jest za słaby, aby podjąć otwartą konfrontację zbrojną ze Stanami Zjednoczonymi, również Stanom Zjednoczonym nie zależy, żeby rozpocząć wojnę z Iranem – powiedział Waszczykowski.