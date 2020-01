Rabin domaga się usunięcia kościoła z terenu Auschwitz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców: Praca na własny rachunek jest prawem człowieka!

Rolnik płaci najniższą składkę w wysokości około 400 złotych kwartalnie, w życiu na najniższą emeryturę wyliczaną kapitałowo by nie uzbierał. Ale liczy się to, że tu i teraz musi utrzymać rodzinę, a przy wyższej składce byłoby to...