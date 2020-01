Naczelny rabin Polski o słowach Putina: Obrzydliwe

W programie "Onet Opinie" Schudrich mówił m.in. o uroczystościach w Yad Vashem. Jego zdaniem obchody powinny odbywać się przede wszystkim w Auschwitz. Dodał, że ważniejsi są dla niego ocaleni z Holokaustu niż politycy.

– Nikt nie ma prawa używać Auschwitz, lub Holokaustu, Zagłady lub strasznego cierpienia Polaków w czasie wojny w celach politycznych. To jest uwaga dla lewej strony, dla prawej strony. Dla wszystkich – powiedział rabin.

Komentując słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, który oskarżył Polskę m.in. o współudział w zagładzie Żydów, Schudrich odpowiedział: – To jest kłamstwo. Zawsze staram się być delikatny, ale tutaj nie mogę. Ten, który zaczynał II wojnę światową, teraz mówi, że trzeci człowiek był odpowiedzialny. To nie tylko kłamstwo, to jest obrzydliwe – oświadczył.

"Prezydent Duda? Nie wiem"

Według rabina Putin swoimi działaniami próbuje zaostrzyć napięcia między "dwiema stronami, które dzisiaj są ze sobą coraz bliżej" (chodzi o Polskę i Izrael – red.). Zdaniem Schudricha dobre relacje polsko-izraelskie są wbrew interesom Rosji.

Duchowny powiedział również, że "dzięki Bogu nie miał zaproszenia do Yad Vashem" na uroczystości organizowane przez rosyjskiego oligarchę Mosze Kantora. Pytany, czy gdyby otrzymał takie zaproszenie, to wziąłby udział w tym wydarzeniu, rabin stwierdził, że byłaby to bardzo trudna decyzja.

Dopytywany, dlaczego organizatorzy obchodów w Jerozolimie odebrali głos prezydentowi Andrzejowi Dudzie, odparł: – Nie wiem. (...) Dla mnie to jest jasne, że prezydent Polski powinien mówić.

Żydzi przeciw Żydom

Mówiąc o Holokauście, rabin stwierdził, że w czasie wojny byli Polacy, którzy zabijali Żydów. Na uwagę prowadzącego rozmowę dziennikarza Andrzeja Gajcego, że byli też Żydzi, którzy zabijali Żydów, Schudrich oświadczył, że tego nie akceptuje i poprosił o następne pytanie.