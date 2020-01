Kukiz ostro do prezydenckiego ministra: Tamtych chcecie zabić

Dla was dobry obywatel to jest obywatel PiS-owski – powiedział do prezydenckiego ministra Pawła Muchy poseł Paweł Kukiz (Koalicja Polska).

W programie "Kawa na ławę" w TVN24 politycy rozmawiali o sporze wokół reformy sądownictwa. Kukiz od dawna postuluje wprowadzenie do systemu wymiaru sprawiedliwości tzw. sędziów pokoju. Miałaby to być recepta na przewlekłość postępowań. – Pan mówi, żeby społeczeństwo rozliczało sędziów. Ja właśnie tego chcę. Wy chcecie, żeby partia to robiła – mówił do prezydenckiego ministra poseł. Dalej argumentował, że wcześniej wiele razy rozmawiał z przedstawicielami PiS o sędziach pokoju. – Zlewka na wszystko – stwierdził. – Wy robicie wszystko po swojemu, bo tak wam zresztą konstytucja pozwala i możecie tak z tymi obywatelami robić. Dla was dobry obywatel to jest obywatel PiS-owski, Prawa i Sprawiedliwości – oświadczył lider Kukiz'15. – Nie dzielmy, większość wybiera władzę – ripostował Mucha. – To wy dzielicie – przerwał mu Kukiz. – Niech mi pan odpowie na pytanie, ile razy u pana prezydenta byłem w kwestii sędziów pokoju? Kilkanaście razy – przekonywał. Mucha odpowiedział, że był i nadal jest zwolennikiem wprowadzenia tej instytucji. – To niech pan wprowadzi – stwierdził Kukiz. Dalej przekonywał, że w reformie sądownictwa PiS chodzi tylko i wyłącznie o wymianę "tamtych na nowych, lepszych". – Upartyjniacie, chcecie tamtych po prostu zabić. Wiem, bo rozmawiałem z niejednym z was, już nie będę nazwisk wymieniał – oświadczył.