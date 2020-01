Tomasz Lis opublikował zdjęcia ze szpitala. "Serdecznie dziękuję..."

Dziennikarz i red. nacz. "Newsweeka" Tomasz Lis w pierwszej połowie grudnia trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Chociaż oficjalnie nie potwierdzono z jakiego powodu dziennikarz znalazł się w szpitalu, media podawały, że przeszedł udar.

Kiedy dziennikarzowi pozwoliły na to siły, napisał list w którym poinformował, że czeka go długa i żmudna rehabilitacja. "Jestem totalnie zdeterminowany by zrobić absolutnie wszystko co trzeba by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da" – zapewniał wówczas.

Od napisania tego listu minęło kilka tygodni. Wszystko wskazuje na to, że stan Tomasza Lisa znacząco się poprawił. Dziś dziennikarz opublikował zdjęcia ze szpitala.

"Serdecznie dziękuję lekarzom, rehabilitantom i paniom pielęgniarkom z Oddziału Rehabilitacji IPiN w Warszawie, dzięki którym w życzliwej atmosferze stosunkowo szybko doszedłem do siebie, stanąłem na nogi i niemal wróciłem do dawnej formy" – napisał na Twitterze.