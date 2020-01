"Polityk, który nie dotrzymuje słowa". Karczewski "wygrał" u Rymanowskiego nagrodę

We wtorek poseł Marcin Porzucej poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało poprawkę do projektu budżetu na 2020 rok. Zakłada ona przeniesienie ponad 100 mln złotych środków przeznaczonych na Polonię z gestii Senatu między innymi do KPRM, MRPiPS, MEN, MSZ i MKiDN.

O sprawę tę pytany był dziś na antenie Polsat News Stanisław Karczewski. Gospodarz programu Bogdan Rymanowski przypomniał wicemarszałkowi Senatu pewną wypowiedź. "Jeśli PiS przejmie władzę, to te środki na pewno wrócą do Senatu. To jest w naszym programie i na pewno tak będzie". – Pan wie, kto to powiedział? – zapytał dziennikarz. Karczewski nie miał wątpliwości. – Wiem. Stanisław Karczewski – odparł z uśmiechem.

Po tych słowach Bogdan Rymanowski powiedział, że Karczewski wygrał nagrodę. Kiedy jego gość zapytał jaką, ten wyjaśnił: "Polityka, który nie dotrzymuje słowa". Dziennikarz podkreślił, że jego gość zmienił swoje stanowisko o 180 stopni.

– Nie, nie, nie. Wróciły (te pieniądze - red.) do Senatu – mówił Karczewski. Jak tłumaczył, nie można dopuścić do tego, żeby Polonia stała się obiektem intensywnego sporu politycznego. – To by zaszkodziło Polonii – przekonywał. Wicemarszałek Senatu zauważył, że chodzi o 110 mln zł, bo pieniądze zostały zwiększone, co jest "wielkim sukcesem". Uspokajął, że te pieniadze będą.

Zapytany przez Rymanowskiego, czy może jednak nie warto dać Senatowi tych pieniędzy Karczewski odparł: "Nie warto, bo te pieniądze zostaną zmarnowane. Jestem przekonany, że zostaną wykorzystane do gry politycznej".