Konferencja prasowa Kidawy-Błońskiej. To po prostu trzeba zobaczyć

Kidawa-Błońska wyszła do dziennikarzy razem z prof. Alicją Chybicką, która jest senatorem Koalicji Obywatelskiej. Konferencja odbyła się we Wrocławiu przed budynkiem kliniki dla dzieci Przylądek Nadziei.

Kidawa-Błońska stanęła przed kamerami, aby odpowiedzieć na słowa europosła PiS Adama Bielana, rzecznika sztabu Andrzeja Dudy. Bielan stwierdził wcześniej, że skoro Kidawa atakuje stan służby zdrowia, to powinna zapytać Bartosza Arłukowicza (jest szefem jej sztabu wyborczego), co zrobił jako minister, aby poprawić sytuację wokół opieki medycznej w Polsce.

– Wszyscy ludzie, którzy mnie znają, a znam wiele osób, znają to, co robię w życiu, co mówię, jak się zachowują. Takich stwierdzeń nie powiedzieliby. Pan Bielan powinien jednak oglądać także inne programy informacyjne, czytać inne gazety i wtedy będzie wiedział, jaka jestem i co robię – powiedziała kandydatka opozycji na prezydenta.

Po krótkim oświadczeniu zapadła niezręczna cisza. Przerwała ją Kidawa-Błońska, mówiąc: – Nie ma pytań? Dziękujemy bardzo.