Gowin: To pokazuje zdziczenie obyczajów politycznych

Kaczyński: Nasz program nie jest jeszcze zakończony. Chcemy iść do przodu

– Kampania rozpoczęła się energicznie, doskonale wypadają spotkania, ale przed nami jest jeszcze wszystko to, co trzeba uczynić, by Polacy wiedzieli, po co jest dalsza prezydentura Andrzeja Dudy. Konwencja programowa to tylko jedna z...