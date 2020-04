Jaśkowiak o pomyśle Kwaśniewskiego: Optymalne rozwiązanie

RPD: Dziecko to istota ludzka od poczęcia

– Możecie sobie wymyślać przeróżne prawa, nawet prawo do rekreacji w czasie pandemii, ale prawo do życia i ustalenia tego kiedy to życie się zaczyna jest już określone – mówił w Sejmie Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.