Tarczyński bez ogródek o Kidawie-Błońskiej. Padły mocne słowa

Polityk, który gościł w czwartek rano w TVP Info, odrzucił oskarżenia opozycji dotyczące wyborów korespondencyjnych, podkreślając, że "nie możemy demokracji zawiesić na kołku na dwa lata i czekać aż Platformie albo postkomunie generalnie wzrośnie (poparcie – red.)".

– Słyszeliśmy już od kandydatki Platformy, że w Polsce powinno być słońce, rzeki. No więc wychodzi na to, że Prawo i Sprawiedliwość wyprowadziło Polskę z układu słonecznego. (…) Mamy do czynienia z alternatywną rzeczywistością, z której można by się śmiać, gdyby to nie było niebezpieczne dla Polski – stwierdził Tarczyński.

– Gdyby pani Kidawa-Błońska wygrała wybory prezydenckie w Polsce, to w mojej ocenie byłoby to niebezpieczne, bo nie wyobrażam sobie tej pani w negocjacjach w Brukseli, nie wyobrażam sobie tej pani podczas szczytu NATO, gdyby groziła nam inwazja Rosji czy kogokolwiek innego – przekonywał europoseł PiS.

Jego zdaniem Kidawa-Błońska to osoba "niekompetentna". – To kreowanie rzeczywistości, fałszywe zarzuty, to jest po prostu wiara w to, że Polacy to jest naiwny naród. Nie, Polacy to jest inteligentny naród i dlatego też wszystko to, co dzieje się z panią Kidawą-Błońską, przerodziło się w tragifarsę – uważa Tarczyński.

Czytaj także:

Duda przegrywa w drugiej turze. Palade: To sondaż w ramach rozrywki